Rusland exporteerde dit jaar fors minder gas: “Laagste niveau sinds start van de eeuw”

Valt de bom in 2023? Oud-kolonel ziet drie redenen waarom zelfs Vladimir Poetin niet op de knop zal duwen: “De dreiging is hem meer waard”

Wie hoopt op vrede tussen Rusland en Oekraïne in 2023 is eraan voor de moeite, ondanks de beloofde gesprekken langs beide fronten. Toch is er ook hoop: “De kans op het gebruik van nucleaire wapens is zo goed als nul.” Dat zegt oud-kolonel en specialist in de Russisch-Oekraïense oorlog Roger Housen. Maar waarom? “Het is een heel technisch procedé dat je niet zomaar kan omzeilen.”

14:19