Rusland-expert over afgelaste luchtshow in Moskou: “Ze waren bang voor sabotage. Als er een vliegtuig was neergeschoten, was dat een schande geweest”

Officieel heette het dat het weer de grote spelbreker was voor de afgelaste luchtshow tijdens de militaire parade in Moskou maandag. Maar daar wordt buiten Rusland weinig geloof aan gehecht. Een Rusland-expert zegt aan ‘Bild’ dat de Russen eerder bang waren voor sabotage. “Als er een vliegtuig was neergehaald, dan zou dat een schande zijn geweest voor de ogen van de hele wereld.”

Lees alles over de Russische invasie in dit dossier.

Het defilé met troepen en militair grondmaterieel ging — weliswaar in afgeslankte vorm ten opzichte van vorig jaar — wél door op 9 mei, de herdenkingsdag van de overwinning in 1945 op nazi-Duitsland. De weersomstandigheden lieten dat duidelijk toe. Die leken zelfs beter dan vorig jaar, toen de luchtshow ook gewoon kon plaatsvinden. Maar dit jaar dus niet, “wegens ongunstig weer”.

Rusland-deskundige Sergej Sumlenny, die zes jaar lang aan het hoofd heeft gestaan van de Heinrich Böll-Stichting in Kiev, beschouwt dit argument als een voorwendsel. Volgens Sumlenny waren de Russen vooral bang voor sabotage, omdat “de routes en de tijden van de luchtparade” bekend waren door de repetities. “Niets was erger geweest dan dat er een vliegtuig was neergeschoten. Dat zou een schande tegenover de wereld zijn geweest.” Volgens Sumlenny wilde Rusland zich niet belachelijk maken door een supershow neer te zetten, terwijl ze nog geen grote overwinningen in Oekraïne hebben behaald, behalve de verovering van Cherson. ‘Bild’ noemt de afgelasting daarom ook een symbool van het “oorlogsdebacle dat Poetin tot nu toe in Oekraïne beleefde”.

‘Forbes’ heeft het verder over de “onbetrouwbaarheid van de Russische luchtmacht”, die het Oekraïense luchtruim maar niet onder controle krijgt. De Amerikaanse zakenkrant citeert ook een gebrek aan opleiding van piloten en van degelijk onderhoud van het materieel. Nog volgens ‘Forbes’ zou het laten overvliegen van militaire vliegtuigen over Moskou Rusland in verlegenheid hebben gebracht, omdat “de Russische luchtmacht duidelijk bezwijkt onder de aanhoudende gevechtsoperaties”.

Volledig scherm Twee Russische gevechtsvliegtuigen flankeren de Ilyushin Il-80, die tijdens de repetitie op 4 mei wél over het Rode Plein in Moskou vloog, maar niet tijdens de militaire parade op 9 mei. © AFP

Doomsday-vliegtuig

Het hoogtepunt van de airshow had het overvliegen van het zogenaamde ‘Doomsday-vliegtuig’, de Ilyushin Il-80, moeten zijn. Dit ‘vliegende Kremlin’ moet in het geval van een kernoorlog dienst doen als het commandocentrum in de lucht van Poetin en andere topfunctionarissen. Het was van 2010 geleden dat de Ilyushin Il-80 nog opgevoerd werd tijdens de militaire parade op 9 mei. Dit jaar vloog het vliegtuig alleen tijdens de repetities boven Moskou en niet op 9 mei zelf, mogelijk omdat het defect was. Dat de Ilyushin Il-80 niet deelnam, kan er toe hebben geleid dat de hele luchtshow werd afgelast. De afwezigheid van het ‘Doomsday-vliegtuig’ zou achteraf hét gespreksonderwerp zijn geweest. Het zou ook kunnen dat het wat mindere weer toch een factor was. Omstandigheden die niet optimaal waren, hielden misschien een te groot risico in voor de autoriteiten om hun ‘tweede keuze-piloten’ op te voeren voor een wereldwijd publiek — nu hun beste gevechtspiloten oorlog aan het voeren zijn in Oekraïne.

Wat ook niet kan worden uitgesloten, meldt ‘Forbes’ nog, is dat een tekort aan brandstof een cruciale rol speelde. Gevechtsvliegtuigen zijn immers gulzige benzineslurpers. Dit argument zou bovendien kunnen verklaren waarom ook in andere Russische steden de traditionele luchtshow op bevrijdingsdag werd afgelast.