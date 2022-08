Rusland en Zuid-Korea bouwen samen kerncentrale in Egypte

Peuter verdronken bij “noodlottig ongeval” op Nederland­se camping Huttopia

Een 3-jarig jongetje is woensdagmiddag verdronken in een zwembad van een camping van Huttopia in Herkenbosch, in Nederlands Limburg. Een woordvoerster van de politie spreekt donderdag van een “noodlottig ongeval”.

16:29