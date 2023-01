Rusland en Wit-Rusland houden gezamenlijke militaire oefeningen “met nadruk op stedelijke oorlogsvoering”

Cruciale bondgenoot

Rusland geldt als een cruciale bondgenoot voor de Wit-Russische president Loekasjenko, die sinds 1994 aan de macht is. Hij zei in november dat directe inzet van het Wit-Russische leger in Oekraïne niet aan de orde is. “Als we rechtstreeks betrokken raken bij dit conflict met de strijdkrachten, met soldaten, dragen we niets bij, we maken het alleen maar erger.”