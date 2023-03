Rusland en Verenigde Naties onderhandelen over graanakkoord

Record­winst voor Saoedisch oliebe­drijf: 4.788 euro per seconde dankzij oorlog in Oekraïne

De Saoedi-Arabische oliemaatschappij Aramco heeft afgelopen jaar een recordwinst van ruim 151 miljard euro geboekt. De winst, die zondag bekend werd gemaakt, is duizelingwekkend. Per uur vloeide er ruim 17 miljoen euro in de bedrijfskas, per seconde 4.788 euro. Dat heeft de maatschappij te danken aan de oorlog in Oekraïne, die de olieprijzen deed opveren, en de economie van de grootste olie-exporteur ter wereld aanzwengelde.