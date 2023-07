Rusland en Saoedi-Arabië beperken olieleveringen en stuwen prijzen omhoog

“Relatief rustige” nacht in Frankrijk, Macron morgen in gesprek met burgemees­ters getroffen gemeenten

In een aantal Franse steden waren er zondagavond nog wat opstootjes, maar in het algemeen is de nacht rustiger verlopen en waren er een stuk minder arrestaties dan de voorbije dagen. Kort voor middernacht maakte de Franse politie bekend 49 mensen te hebben gearresteerd. Rond kwart over 2 in de nacht van zondag op maandag was dat aantal volgens de Franse zender ‘BFMTV’ opgelopen tot 78.