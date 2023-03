Rusland en Oekraïne bereiken overeenkomst over nieuwe graandeal, termijn blijft onduidelijk

Hoofdredac­tri­ce en directrice van Wit-Russische nieuwssite krijgen 12 jaar cel

Een rechtbank in de Wit-Russische hoofdstad Minsk heeft vrijdag de hoofdredactrice en algemeen directrice van de onafhankelijke nieuwswebsite Tut.by tot een gevangenisstraf van twaalf jaar veroordeeld. De veroordeling valt midden in een golf van repressie in Wit-Rusland die door het bewind van Alexandr Loekasjenko georkestreerd is.