Rusland en China feliciteren Biden (nog) niet na overwinning: “Wachten officiële resultaat af”

In 2016 had Poetin Trump al iets meer dan een uur nadat Amerikaanse media de miljardair tot winnaar hadden uitgeroepen, gefeliciteerd. “Maar toen was er geen juridische aanvechting”, zei Peskov.

Trump heeft zijn nederlaag nog steeds niet erkend. Hij heeft een resem rechtszaken aangekondigd om het presidentschap alsnog naar zich toe te trekken. Volgens Peskov is Poetin niettemin “bereid te werken met eender welke president” van de VS. Rusland hoopt dat het “met de volgende president” mogelijk zal zijn om een “dialoog te hebben en elkaar te vinden rond wegen om de bilaterale betrekkingen te normaliseren.”