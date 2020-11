Rusland dringt aan op hervormingen in Wit-Rusland

Loekasjenko heeft verkiezingsfraude altijd ontkend en bij zijn bezoek aan Moskou is hem een lening van 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) beloofd. Politieke steun van Rusland is essentieel voor hem om aan de macht te blijven. Hij zei later dat Wit-Rusland nieuwe verkiezingen zou kunnen houden zodra de grondwetshervormingen zijn goedgekeurd.

Vertragingstactiek

Maar politieke tegenstanders hebben het hervormingsvoorstel van Loekasjenko afgedaan als een vertragingstactiek. Hervormingen zijn ook nog niet doorgevoerd. "Zoals president Poetin herhaaldelijk heeft benadrukt, zijn we geïnteresseerd in het zien van deze initiatieven", zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov tegen Loekasjenko tijdens een bezoek aan de Wit-Russische hoofdstad Minsk.

"We hebben er natuurlijk belang bij dat de situatie kalm en stabiel is en we denken dat het begin van de grondwetshervorming die door de leiders van het land is geïnitieerd hieraan zal bijdragen", zei Lavrov.

Lavrov vertelde Loekasjenko dat Moskou geen contacten heeft met de Wit-Russische oppositie en beschuldigde het Westen, dat Minsk sancties heeft opgelegd, van inmenging in Wit-Rusland.