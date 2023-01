Rusland dreigt westerse tanks voor Oekraïne te doen “branden”

NAVO-chef verwacht meer wapenleve­rin­gen "in de nabije toekomst"

Vooruitlopend op nieuwe gesprekken vrijdag in Ramstein over westerse militaire hulp aan Oekraïne, heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zich uitgesproken voor het leveren van meer zware wapens aan Oekraïne. "De recente toezeggingen voor zwaar oorlogsmaterieel zijn belangrijk - en ik verwacht er in de nabije toekomst meer", zei Stoltenberg tegen de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

15 januari