Rusland dreigt met vergelding nadat Oekraïne Russische olietanker aanvalt met zeedrone

Man (46) doodgesla­gen toen hij jongeman­nen vroeg om te stoppen met urineren voor zijn huis

Een man die aan enkele jongemannen had gevraagd om te stoppen met plassen voor zijn huis in Bayonne in de Franse Pyreneeën, is daarop meedogenloos in elkaar geslagen. Het 46-jarige slachtoffer bezweek op 3 augustus aan zijn verwondingen, na negen dagen in coma te hebben gelegen.