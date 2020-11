Rusland dreigt met boetes als het geen propaganda mag verspreiden op internet

Pompeo als eerste Amerikaan­se buitenland­mi­nis­ter op bezoek in Joodse nederzet­ting

17:01 Mike Pompeo heeft vandaag als eerste Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een officieel bezoek gebracht aan een Joodse nederzetting in bezet Palestijns grondgebied op de Westelijke Jordaanoever. Dat melden Israëlische media en de vredesactivisten van Peace Now. Die laatsten verzetten zich tegen Pompeo’s bezoek, en hadden het over een zielige poging om het vooruitzicht op vrede in de regio te ondermijnen door de nederzettingen te aanvaarden. Ook vanuit de Palestijnse gebieden kwam kritiek.