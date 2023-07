Rusland dreigt: “Als VS clusterbommen levert aan Oekraïne, dan zet Moskou ze ook in”

Vorige week vrijdag kondigde de Amerikaanse president Joe Biden na “een moeilijke beslissing” aan clustermunitie aan Oekraïne te zullen leveren, in de hoop dat die het Oekraïense leger helpt om door de Russische verdedigingslinies te breken. Door de munitietekorten is het belangrijk om ook deze wapens naar het slagveld te sturen, ondanks hun hoger risico voor burgers, klonk het.

Zeer omstreden

Met clustermunitie worden raketten en bommen aangeduid die boven het doel ontploffen in verschillende kleinere springtuigen of submunitie. De munitie is erg omstreden, want een groot deel komt niet meteen tot ontploffing waardoor er ook op langere termijn een kans op gevaarlijke explosies blijft bestaan. Critici stellen dat clustermunitie zorgt voor onnodig veel schade en burgerdoden en dat het jarenlang duurt om het op te ruimen. Intussen ligt Oekraïne ook vol met mijnen.

Dit is waarom clusterbommen zo controversieel zijn: "Kan burgers jaren later nog doden of verminken"

Sinds 2008 hebben meer dan honderd landen, ook België, een verdrag ondertekend tegen het gebruik, de productie en het verplaatsen van clustermunitie. Meerdere NAVO-landen beklemtoonden deze week het Amerikaanse voorbeeld dan ook niet te zullen volgen. Maar de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne sloten zich niet aan bij dat verdrag.

“Breder en diverser gamma”

Tot dusver zouden de Russen de controversiële munitie nog niet ingezet hebben bij de inval in Oekraïne, beweert Sjojgoe. Mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties hebben Rusland er echter al herhaaldelijk van beschuldigd clusterbommen in te zetten. Ook Oekraïense troepen zouden al clustermunitie hebben gebruikt om zich te verdedigen.

Nu dreigt Rusland dus officieel met de inzet ervan in Oekraïne. Volgens Sjojgoe zijn de Russische clusterbommen “veel efficiënter dan de Amerikaanse, en zijn ze beschikbaar in een breder en diverser gamma”.

Een lege container met clustermunitie zit vast in de grond na een militaire aanval in Charkov. Archiefbeeld.

“Wanhoopsdaad”

Oekraïne reageerde eerder tevreden op het Amerikaanse besluit om clustermunitie te leveren. Het land wil de wapens effectief gaan inzetten om door Russische linies te breken. De Russische invasiemacht heeft in Oekraïne grootschalige verdedigingswerken opgeworpen.

Rusland zei de levering van clusterwapens te zien als een teken van zwakte. Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak zaterdag over een “wanhoopsdaad”. Die laat volgens haar nog eens zien dat dat het “veel geprezen Oekraïense tegenoffensief” niet van de grond komt. “Het is het zoveelste ‘wonderwapen’ waar Washington en Kiev mee komen, zonder na te denken over de ernstige gevolgen.”

De Russische defensieminister Sergei Sjogjoe (2eL) vandaag tijdens een bezoek aan een militaire fabriek in het westen van Rusland.

NAVO-topman Jens Stoltenberg vindt dat NAVO-lidstaten zelf mogen weten of ze clustermunitie willen leveren aan Oekraïne. Hij vindt het bovendien heel iets anders dat Kiev de wapens gebruikt dan dat Rusland dat doet. “We hebben te maken met een wrede oorlog. We moeten bedenken dat iedere dag slachtoffers vallen en dat clustermunitie wordt gebruikt door beide kampen”, zei hij in een reactie op de beslissing van de VS. “Rusland gebruikt het in een brute agressieoorlog, terwijl Oekraïne het gebruikt om zich te verdedigen.”