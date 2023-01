Rusland doet dit weekend gewoon mee aan Miss Universe: organisatie én kandidate krijgen wind van voren

Opmerkelijke kandidate op de Miss Universe-verkiezing die zaterdag plaatsheeft in de Amerikaanse stad New Orleans: Miss Rusland Anna Linnikova (22) zal er het podium delen met tientallen andere schoonheden van over heel de wereld, inclusief Miss Oekraïne Viktoriia Apanasenko (28). Gisteren waren ze al een eerste keer te zien. En zowel de organisatie als Miss Rusland kreeg op de officiële socialemediakanalen van de verkiezing meteen de wind van voren.

Het filmpje waarin Miss Oekraïne zichzelf donderdag toonde in nationale outfit, werd op Twitter al meer dan een miljoen keer bekeken. Daarmee deed ze best van allemaal. Ze was te zien in een wit kleed, met openslaande vleugels als een engel en een groot zwaard. De tweet kreeg honderden lovende commentaren van gebruikers die haar het allerbeste wensten. “Een nieuwe dag om te overwinnen”, klonk het onder meer.

Het contrast kon niet groter zijn met de passage van Miss Rusland. Zij was gekleed in een rijkelijk rood gewaad met Swarovski-stenen, dat deed terugdenken aan de tijd van de tsaren. Het luisterde naar de naam “De Kroon van het Russische Rijk”. Anna Linnikova kreeg meteen bakken kritiek op de officiële Twitterpagina van Miss Universe en werd onder meer uitgemaakt voor “Miss Genocide”.

Ook voor de organisatie was er heel wat onbegrip. “Hoe kan het dat Rusland mag meedoen?”, klonk het vol ongeloof. “Dit is surreëel”, “Is dit een grap?”, “Ik walg hiervan” en zelfs “Het rood symboliseert het bloed van de Oekraïners dat de Russen vergoten hebben.”

CEO Amy Emmerich van de Miss Universe Organization liet eerder al verstaan dat ze de kritiek verwachtte. “Miss Universe probeert apolitiek te zijn", vertelde ze aan het Amerikaans magazine ‘Variety’. “En tegelijk geloven we in het creëren van een platform waar de stem van de kandidates gehoord kan worden, hoe luid die ook mag klinken, en waar ze ook in mogen geloven. Ik had niet het gevoel dat we Miss Rusland verantwoordelijk moesten houden voor iets waar ze zelf geen controle over heeft. Dus daarom hebben we ja gezegd.”

Ook opmerkelijk: volgens het Britse blad ‘The Mirror’ zouden de Verenigde Staten een visum verleend hebben aan Miss Rusland, nadat ze naar de Amerikaanse ambassade in Kazachstan was gereisd om een aanvraag in te dienen. Ruslandsupporters reageren enthousiast dat Rusland er zo in slaagde om de sancties te omzeilen.

De dames zouden er in de aanloop naar de verkiezing al alles aan gedaan hebben om elkaar niet te moeten tegenkomen in New Orleans. Zo doen beelden de ronde waarop te zien is hoe Miss Colombia gevraagd wordt om van plaats te wisselen met Miss Oekraïne, zodat die verder weg staat van Miss Rusland. Die laatste was pas op het allerlaatste moment bij de groep komen staan die gefotografeerd werd.

Miss Oekraïne heeft al laten verstaan dat ze haar mond niet zal houden en dat ze zich bewust is van “haar verantwoordelijkheid om een ambassadeur van Oekraïne te zijn”. Vandaar ook haar engelenkleed dat naar de naam “Strijder van het Licht” luisterde. Het symboliseert volgens haar “de strijd van onze natie tegen de duisternis” en “beschermt zoals de aartsengel Michael iedereen die Oekraïne verdedigt als een zwaard”.

Miss Rusland was minder spraakzaam toen haar in een interview gevraagd werd naar wat ze vond van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. “Mijn houding is zo positief mogelijk”, zei ze alleen.

