Rusland deelt beelden van verhoor jonge vrouw (26) die verdacht wordt van moord op militaire blogger in Sint-Petersburg

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft beelden vrijgegeven van een verhoor van Daria Trepova (26). Zij wordt verdacht van de moord op de bekende Russische militaire blogger Vladlen Tatarsky. Die kwam gisteren om bij een bomaanslag in een café in Sint-Petersburg. Verder zijn ook beelden opgedoken die net voor de explosie gemaakt werden. Daarop is een jonge vrouw te zien die op Trepova lijkt en die met een grote doos de zaak binnenstapt.

Op de beelden van de Russische autoriteiten is te zien dat de haren van Trepova geknipt zijn. Ze zegt dat ze begrijpt waarom ze is aangehouden: “Omdat ik op de plaats was waar Vladlen Tatarsky is vermoord”, zegt ze. Bij de vraag wat ze precies gedaan heeft, zucht ze en vertelt ze dat ze een beeldje meebracht dat explodeerde. Als de ondervrager polst naar wie haar dat beeldje gegeven heeft, vraagt ze of ze daar later op kan antwoorden.

Daria Trepova na haar aanhouding.

Russische staatspersbureaus melden vanmorgen dat Trepova opgedoken was in de database van gezochte personen van het ministerie. Ze blijkt geboren te zijn in Sint-Petersburg op 16 februari 1997.

Eerder meldde een bron aan staatspersbureau Interfax dat ze al aangehouden was en op sociale media werden beelden verspreid van een inval in een appartement in Sint-Petersburg. Maar daarbij blijken nu de moeder en de zus van de jonge vrouw te zijn meegenomen voor ondervraging.

De jonge vrouw zou al eerder in aanraking gekomen zijn met het gerecht, toen ze actie voerde tegen de oorlog in Oekraïne. Volgens staatspersbureau TASS blijkt uit gerechtsdocumenten dat ze op de eerste dag van de inval (24 februari 2022) deelnam aan een illegale bijeenkomst in Sint-Petersburg en daarvoor veroordeeld werd tot een “administratieve arrestatie van tien dagen”. Trepova tekende daar geen beroep tegen aan.

Afgelopen weekend zou Trepova aan Tatarsky een beeldje overhandigd hebben, waarin volgens de eerste verklaringen van het Russische gerecht een “geïmproviseerd explosief” verborgen kan zijn geweest.

Daria Trepova (26). Rechts een camerabeeld van een vrouw die op Trepova lijkt en net voor de aanslag in Sint-Petersburg het betrokken café binnengaat met een grote doos.

Nieuwe beelden van veiligheidscamera's aan het café tonen hoe een jonge vrouw die op Trepova lijkt, zondag rond 17.25 uur het café binnengaat met een grote doos in de armen. Het lijkt of ze niet meteen de ingang vindt, want eerst stapt ze de zaak voorbij. Even later keert ze terug. De explosie volgde een uur later, volgens een ooggetuige amper enkele minuten nadat een jonge vrouw een beeldje afgaf aan Tatarsky.

Verlegen

Filmpjes en foto’s die net voor de ontploffing in het café gemaakt werden, tonen de vrouw in de zaak. Volgens Russische media gaf ze het betrokken beeldje af en wilde ze daarna in het publiek gaan zitten. Tatarsky hield haar echter tegen en vroeg haar naast hem plaats te nemen. Ze zou echter gezegd hebben dat ze daar te verlegen voor was. Volgens analisten lijkt het erop dat ze even later weer naar buiten glipte.

Het café waar de aanslag gebeurde.

Het café waar de bom ontplofte, was ooit van Jevgeni Prigozjin, eigenaar van het huurlingenleger Wagner, dat in Oekraïne voor Rusland vecht. De organisatoren van de bijeenkomst in het café, de Cyber Front Z-beweging, zeiden in een reactie dat er veiligheidsmaatregelen waren genomen, maar dat die onvoldoende zijn gebleken.

Jevgeni Prigozjin.

Volgens de Russische nieuwssite ‘Mash’ woonde Trepova de afgelopen maanden in Moskou en kwam ze vrijdag aan in Sint-Petersburg. Daar zou ze een appartement gehuurd hebben op een paar minuten lopen van het café waar de aanslag werd gepleegd.

Het Russische ministerie van Volksgezondheid meldt verder dat het aantal gewonden intussen is gestegen tot 32.

Invloedrijk

Vladlen Tatarsky had meer dan een half miljoen volgers op Telegram en was een invloedrijk militaire blogger. Hij was ultranationalistisch en een uitgesproken voorstander van de oorlog. Vorig jaar liet hij zich opmerken toen hij een filmpje van zichzelf in het Kremlin postte: “We zullen iedereen verslaan, we zullen iedereen doden, we zullen iedereen beroven die nodig is. Alles zal zijn zoals we het willen”, zei hij daarin.

Blogger Vladlen Tatarsky, die gisteren omkwam bij de aanslag in Sint-Petersburg.

Tatarsky was echter ook kritisch voor Rusland en het Russische leger. Zo was hij niet te spreken over de nederlagen van de Russische troepen op het slagveld en noemde hij de legerleiding ooit “ongetrainde idioten”.

