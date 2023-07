Rusland dankt opnieuw ongehoorzame generaal af vanwege diens “koppige karakter”

Vladimir Seliverstov had de leiding over de 106e luchtlandingsdivisie, die vooral actief was in de regio rond de Oost-Oekraïense stad Bachmoet. Hij staat bekend als één van de jongste en meeste meedogenloze Russische generaals. De veertiger werd vermoedelijk afgedankt na een uit de hand gelopen ruzie met zijn leidinggevenden. Hoewel de specifieke reden voor zijn ontslag niet bekend is, beweren verschillende bronnen dat zijn “koppige karakter” de oorzaak was, alsook het feit dat hij het in elke situatie voor zijn troepen opnam.

“Grootschalige zuivering”

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) bevestigt het zoveelste ontslag binnen de Russische legerleiding dat er een “grootschalige zuivering van ongehoorzame commandanten” aan de gang is. Die zuivering zou begonnen zijn na de gewapende muiterij van het beruchte huurleger Wagner eind juni, zo raakte eerder al bekend. Het doet bovendien vermoeden dat de Russische commandostructuur in Oekraïne steeds verder uit elkaar valt, stelt het ISW.

Het ontslag van Seliverstov volgt amper enkele dagen op dat van generaal Ivan Popov. De 48-jarige Rus werd naar eigen zeggen zonder boe of ba weggestuurd omdat hij kritiek had geuit op de strategie van het Russische leger. “Ik moest zwijgen, als een lafaard handelen en zeggen wat ze wilden horen”, verklaarde de generaal in een audioboodschap. “Ik heb de aandacht gevestigd op de grootste tragedie in de moderne oorlogsvoering: het gebrek aan artillerieverkenning en tegenaanvallen en de vele doden en gewonden die zijn veroorzaakt door vijandelijke artillerie”, klonk het voorts.

Eerder deze week raakte ook bekend dat topgeneraal Sergej Soerovikin (56) vermoedelijk gestraft is door president Vladimir Poetin. Soerovikin zou een sympathisant van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zijn en zou vanaf het begin op de hoogte zijn geweest van diens muiterijplannen.

