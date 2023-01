Rusland claimt dood van 600 Oekraïense soldaten bij grootste aanval op militairen sinds begin oorlog, maar media zien geen bewijs

Dweept Oekraïne openlijk met nazisti­sche figuren? Herdenking ultranatio­na­list Stepan Bandera doet wenkbrau­wen fronsen

“Het Oekraïens parlement herdenkt nazicollaborateurs.” Geen statement van een Russische tv-host, maar van de Poolse premier. Op 1 januari postte het Oekraïens parlement op Twitter hoe ze de 114ste verjaardag van Stepan Bandera herdenken. Bandera riep als eerste de Oekraïense onafhankelijkheid uit, maar is een uiterst controversieel figuur. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de etnische zuivering van duizenden Joden en Polen. Wie was Stepan Bandera en wat betekent hij in Oekraïne vandaag?

13:46