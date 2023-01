Rusland claimt controle over Oost-Oekraïense stad Soledar

De Oekraïense viceminister Maljar bevestigde eerder al dat Oekraïne in een moeilijke fase van de oorlog is beland, maar dat het land toch zal zegevieren. “De vijand heeft bijna al zijn voornaamste troepen gestuurd in de richting van Donetsk en behoudt een heel intens offensief. De nacht was heet, de gevechten hielden aan”, aldus Maljar op Telegram. “Onze strijders proberen moedig onze verdediging in stand te houden.”