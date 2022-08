“Rusland brengt luchtdoelraketten van Syrië naar de Krim”

Klopjacht op man die willekeu­rig vier mensen op straat neerschoot in Detroit

In de Noord-Amerikaanse stad Detroit is de politie zondag een grote klopjacht gestart nadat een man vier mensen willekeurig onder vuur nam. Drie slachtoffers zijn daarbij overleden, melden de autoriteiten. Volgens de politie werden de eerste drie slachtoffers - twee vrouwen en een man - in de vroege ochtend op verschillende plaatsen in de stad neergeschoten.

10:45