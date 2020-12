Rusland breidt sancties tegen Britten uit

Navalny geeft geen gevolg aan Russisch bevel om terug te keren naar Moskou - Russen dreigen met effectieve celstraf

29 december De Russische penitentiaire dienst dreigt de voorwaardelijke gevangenisstraf van 3,5 jaar die de Russische oppositieleider Alexey Navalny eind december 2014 voorwaardelijk kreeg opgelegd, om te zetten in een effectieve straf. De reden is dat Navalny zich niet, zoals opgedragen, in Moskou heeft gemeld.