Rusland bouwt verdedigingslinie op daken van kerncentrale Zaporizja: “Waarschijnlijk uit angst voor Oekraïens tegenoffensief”

Europees Mensenrech­ten­hof veroor­deelt Rusland tot schadever­goe­ding van 130 miljoen euro na oorlog in Georgië

Rusland is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ongeveer 130 miljoen euro aan Georgië, bijna vijftien jaar na de oorlog in de Zuidelijke Kaukasus. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vandaag bekendgemaakt in Straatsburg. Of Rusland die schadevergoeding ook effectief zal betalen, wordt betwijfeld.