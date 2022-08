Rusland bouwt kooien in theater Marioepol: mogelijk voorbereiding voor ‘processen’ tegen gevangen Oekraïners

Marioepol is momenteel in Russische handen. Oekraïense politici en waarnemers vrezen dat de processen de aandacht moeten afleiden van de wreedheden die de Russische troepen aanrichten in Oekraïne.

Wanhopig

Wie terecht zou kunnen staan, is niet duidelijk. In juni liet Rusland wel weten dat het al meer dan 1.100 zaken was gestart tegen Oekraïners voor ‘misdaden tegen de vrede’. Daar zijn ook de Oekraïense strijders bij die wekenlang standhielden in de staalfabriek van Azov in Marioepol. Volgens Boichenko zouden zo’n 10.000 Oekraïners - zowel militairen als burgers - vastgehouden worden in vier Russische strafkolonies bij de stad.