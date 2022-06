Rusland boos vanwege Litouwse blokkade van Kaliningrad: “Dit is een ongeziene schending”

Russische infiltrant bij Internatio­naal Strafhof in Den Haag bouwde jarenlang dekmantel op: “Dit gebeurt écht en er zullen er meer zijn”

De arrestatie van een Russische infiltrant bij het Internationaal Strafhof in Den Haag is een klassiek spionnenverhaal. Geen vernuftige cyberaanval, maar een rasechte infiltrant met een jarenlang opgebouwde dekmantel. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD gaf donderdag documenten vrij die daar een zeldzaam inkijkje in geven: zo veranderde Sergej in Victor. “Ik lijk op een Duitser.”

17 juni