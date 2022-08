Rusland bombardeert Oekraïens treinstation op onafhankelijkheidsdag: president Zelensky meldt minstens 15 doden

Bij een Russische raketaanval op een treinstation in Oekraïne zijn minstens vijftien mensen om het leven gekomen. Vijftig anderen raakten gewond. Dat meldde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky woensdagavond via videoverbinding op de VN-Veiligheidsraad. Moskou had tevergeefs proberen te verhinderen dat Zelensky de raad kon toespreken.

Russische raketten hebben volgens Zelensky een trein geraakt in het dorpje Chaplyne, zo’n 145 kilometer ten westen van Donetsk in het oosten van Oekraïne. Vier treinstellen vatten vuur, meldt de Oekraïense president. De reddingswerken zijn aan de gang, maar de dodentol kan nog oplopen, klinkt het.

Rusland blijft ontkennen dat het burgerdoelwitten viseert. In april kwamen minstens 57 mensen om het leven toen Russische raketten het treinstation van Kramatorsk troffen.

De aanslag vindt plaats op de Oekraïense Dag van de Onafhankelijkheid. Vandaag gedenken de Oekraïeners dat het land zich in 1991 afscheidde van de Sovjet-Unie. Feestelijkheden werden echter afgelast uit vrees voor Russische beschietingen. Zelensky had deze week gewaarschuwd dat Rusland de dag mogelijk zou aangrijpen voor een grootscheepse aanval op Oekraïense steden. De oorlog tegen Rusland, die op 24 februari begon, gaat vandaag ook de zevende maand in.

Volledig scherm De Oekraïense president Volodymyr Zelensky © Getty Images

“Dit is ons leven elke dag. Zo bereidt Rusland zich voor op deze VN-sessie”, aldus Zelensky. De Veiligheidsraad spreekt vooral over de door Russen bezette kerncentrale Zaporizja, waar internationaal veel zorgen over bestaan. Zelensky betoogde dat Rusland “onvoorwaardelijk moet stoppen met nucleaire chantage” en zich “volledig moet terugtrekken” uit de centrale nu het risico bestaat dat er nucleaire straling vrijkomt.

VN-topman António Guterres riep opnieuw op tot een internationale expertmissie, waarvoor ondanks officiële steun van de strijdende partijen nog steeds geen groen licht is. “De waarschuwingslichten knipperen.”

De secretaris-generaal ziet geen tekenen dat de oorlog in Oekraïne snel zal eindigen. “Vandaag markeert een trieste en tragische mijlpaal”, zei hij over de “verwoestende” oorlog die precies zes maanden geleden begon. Guterres bracht de duizenden doden en gewonden in herinnering en de ernstige schendingen van mensenrechten en internationaal humanitair recht. Maar het akkoord dat Moskou en Kiev vorige maand sloten om graan uit Oekraïne te exporteren geeft hoop, zei hij.

