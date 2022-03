Rusland blokkeert onafhankelijke zenders, EU verbiedt Russische staatsmedia

Vermiste Amerikaan­se vrouw (28) na negen dagen gevonden in weggesleep­te auto

Een vermiste gehandicapte vrouw (28) is in de Amerikaanse stad Kent gevonden toen de politie de weggesleepte Cadillac van haar moeder nog eens nader liet onderzoeken. De vrouw bleek al negen dagen lang in dat voertuig te zitten. Ze werd in ernstige toestand opgenomen in een ziekenhuis.

