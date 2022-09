Rusland beweert recordoogst tarwe te hebben dit jaar

Amerikaan­se politicus verdacht van moord op journalist: “Afrekening na scherpe artikels over wanbeleid en schandalen”

In de Amerikaanse stad Las Vegas heeft de politie een politicus opgepakt die verdacht wordt van de moord op Jeff German, een journalist bij de lokale krant ‘The Las Vegas Review-Journal’. German (69) werd afgelopen zaterdag dood teruggevonden met meerdere steekwonden. De journalist had recent verschillende artikels geschreven over enkele spraakmakende schandalen rond openbaar bestuurder Robert Telles (45). Die laatste zou German daarom vermoedelijk uit de weg hebben geruimd.

