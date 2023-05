Rusland beweert onder andere nieuwe drone-aanval op de Krim afgeweerd te hebben: “22 Oekraïense drones neergehaald”

Jobat Wanneer worden onze lonen opnieuw geïn­dexeerd? En zijn negatieve loonindexe­rin­gen ook een mogelijk­heid?

De inflatie in de eurozone gaat stilaan wat in de remmen, maar blijft wel hoog. In ons land was het cijfer in april nog steeds 5,6 procent. Heel wat mensen stellen zich - na het handvol indexeringen van ons loon vorig jaar - de vraag: staan er ons in 2023 nog nieuwe loonindexeringen te wachten? En voor wie zijn die dan? Jobat.be vraag het aan Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent.