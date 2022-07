Rusland bevestigt "militaire infrastructuur" te hebben vernietigd bij raketaanval op haven Odesa

VN-gezant verontwaar­digd over nieuwe gevechten in Libië

De speciale VN-raadgeefster voor Libië heeft zich verontwaardigd uitgelaten over de nieuwe uitbarsting van geweld in het door burgeroorlog verscheurde land. “Daarbij zijn vrouwen en kinderen op een huwelijksfeest gedood en gewond geraakt”, schreef Stephanie Williams vrijdagavond op Twitter. “Deze gevechten moeten stoppen!” Het willekeurig gebruik van wapens in dichtbevolkte, stedelijke gebieden zonder bescherming van de burgerbevolking is een ernstige schending van het internationaal humanitair recht, aldus nog Williams.

23 juli