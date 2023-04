Rusland bevestigt geruchten: viceminister van Defensie ontslagen

De aanwezig­heid van de VS "verstoort" veiligheid in de regio, stelt Iraanse president

De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft zaterdag verklaard dat de aanwezigheid van de Verenigde Staten de veiligheid in de regio in het gevaar brengt. “We zijn niet van mening dat de aanwezigheid van buitenlandse troepen en buitenlanders in de regio nuttig is”, verklaarde Raisi op een gezamenlijke persconferentie met zijn Iraakse ambtsgenoot Abdel Latif Rashid. “De aanwezigheid van de Verenigde Staten verstoort de veiligheid in de regio.”