Rusland beticht Oekraïense leger van dodelijke aanval op ziekenhuis

Tweede Wag­ner-groep in de maak? Deze 32-jarige vrouw komt in beeld als ‘kroonprin­ses’

Er lijkt een tweede Wagner-groep in de maak. Het Kremlin financiert momenteel een Wit-Russische bewakingsfirma waarbij rekruten worden gelokt met een salaris van 3.600 euro per maand — zes keer meer dan een gemiddeld loon in WIt-Rusland. De oprichtster van het bedrijf is een amper 32-jarige vrouw die als een heuse kroonprinses in beeld komt.

26 januari