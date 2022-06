Rusland betaalt rente op obligaties in roebel

Rusland is naar eigen zeggen gedwongen om over te schakelen op betalingen in roebels. Het zegt het geld te hebben en ook van plan te zijn om de afspraken na te komen. "Als een verantwoordelijke lener, neemt de Russische Federatie alle mogelijke maatregelen om alle investeerders te betalen", aldus de minister. Maar "buitenlandse tegenpartijen weigeren om betalingen in buitenlandse valuta te verwerken, wat voor ons een 'force majeure' is. Dat is de enige reden waarom we overstappen naar betalingen in roebel."