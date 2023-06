Rusland bestookt ondergelopen stad Cherson enkele uren na bezoek Zelensky: “Ze beschieten zelfs evacuatiepunten”

Russische troepen hebben gisterenmiddag de ondergelopen stad Cherson in het zuiden van Oekraïne onder vuur genomen. Die staat blank na de instorting van de Nova Kachovka-stuwdam eerder deze week. Enkele uren ervoor was de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nog op bezoek geweest. Beelden tonen hoe raketten zelfs inslaan vlak bij een evacuatiepunt.

Honderden mensen waren daar verzameld, op een plein in het centrum van de stad, en moesten volgens getuigen in allerijl dekking zoeken. Er zouden verscheidene inslagen geweest zijn.

Het plein zelf is onder water gelopen, maar wordt toch als evacuatiepunt gebruikt omdat het een bekende plaats is. Hulpdiensten en vrijwilligers hebben verzameld op hoger gelegen terrein in de buurt.

Gewond

Volgens de Oekraïense autoriteiten raakten negen mensen gewond bij de Russische aanval. Daarbij waren een politieman, een reddingswerker en een Duitse vrijwilliger.

Volledig scherm President Zelensky bezoekt Cherson. Enkele uren later slaan Russische raketten in. © RV

Getuigen vertellen over de chaos die ontstond. Mensen gilden en zochten dekking in ondergelopen huizen. Ook een fotograaf van de Amerikaanse krant ‘The New York Times’ was in de buurt. Vanop een bootje zag hij zeker twee golven van beschietingen, met een tiental minuten ertussen.

Oekraïne beschuldigde de Russische troepen er ook al van dat ze het vuur openden op bewoners die zich in veiligheid probeerden te brengen voor het wassende water in de stad Tsjoeroepinsk. Die ligt op de oostelijke oever van de Dnjepr, die door Rusland gecontroleerd wordt.

Afschuw

De Oekraïense president Zelensky reageert met afschuw op de aanval. “Ze beschieten zelfs evacuatiepunten”, zei hij in een video. “Dat is een vorm van kwaad die waarschijnlijk nog door geen enkele terrorist ter wereld begaan is, met uitzondering van de Russen. De bezetters hebben de inwoners op de linkeroever van Cherson volledig aan hun lot overgelaten. De ramp is daar de afgelopen twee dagen alleen maar groter geworden en dat is overduidelijk een bewuste keuze van de Russen. Rusland wordt geregeerd door wilden.”

