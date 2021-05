Rusland bestempelt VS en Tsjechië als "onvriendelijke" landen

Volgens een decreet van de Russische regering, dat donderdag is ondertekend maar vrijdag is gepubliceerd, zijn de twee landen als "onvriendelijk" verklaard. Dat betekent dat Tsjechië sterk beperkt wordt in de tewerkstelling van Russisch personeel in de ambassade in Moskou. De Verenigde Staten mogen zelfs geen Russen tewerkstellen in hun ambassade in de Russische hoofdstad.