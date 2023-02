“Rusland besmeurt alles met bloed”: Zelensky kwaad nu IOC Russische atleten niet zomaar wil bannen

Nog geen contact met vijftien Belgen na aardbeving Turkije en Syrië

Met vijftien Belgen die geregistreerd waren bij de Belgische diplomatieke posten in Ankara of Beiroet, is er nog geen contact mogelijk geweest sinds de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat zegt Buitenlandse Zaken.

12 februari