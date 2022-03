Rusland beschuldigt Oekraïne van het maken van kernwapens

Meer dan 350 burgerdo­den sinds inval van Rusland en bijna 1,37 miljoen Oekraïners op de vlucht

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne zijn er al minstens 351 burgerdoden gevallen, al zal het werkelijk aantal waarschijnlijk “aanzienlijk hoger” liggen. Dat zeggen de Verenigde Naties. Ook zijn er volgens Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) bijna 1,37 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht. In ons land is aan 177 Oekraïners opvang aangeboden. Er zijn er 153 geregistreerd. 56 mensen hebben opvang nodig. Dat meldt VTM NIEUWS vandaag.

5 maart