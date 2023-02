Rusland bereid tot onderhandelingen met Oekraïne, maar “zonder voorwaarden vooraf”

Twee weken later klinkt er een ander geluid bij de onderminister. Volgens hem is Rusland nu bereid tot onderhandelingen met Oekraïne, maar zonder voorwaarden vooraf. Dat verklaarde hij in een interview met de staatszender ‘Zvezda’. “Natuurlijk zijn wij, zoals wij eerder hebben gezegd, bereid tot dergelijke besprekingen, maar alleen als dat besprekingen zijn zonder voorwaarden vooraf en gebaseerd op de bestaande realiteiten.”

Maar volgens de onderminister is het niet aan Zelensky om te beslissen over gesprekken met Rusland, wel aan de VS en de EU. “Beslissingen worden niet in Kiev genomen, maar in de andere hoofdsteden. In de eerste plaats in Washington en Brussel. Dus moeten de vragen daarheen worden gestuurd.”