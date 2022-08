Rusland “bereid te praten over een gevangenenruil” na veroordeling Amerikaanse basketster Brittney Griner

"Wij zijn bereid rond dit onderwerp te praten, maar enkel via het (communicatie)kanaal dat de presidenten (Vladimir) Poetin en (Joe) Biden zijn overeengekomen", zei Lavrov op een persconferentie in Cambodja. "Er bestaat een speciaal kanaal, dat de presidenten zijn overeengekomen, en ondanks enkele publieke verklaringen behoudt dit kanaal alle relevantie", vervolgde hij.



"Als de Amerikanen nog steeds besluiten om zich in te laten met publieke diplomatie en klinkende verklaringen af te leggen (...) is dat hun zaak, en zelfs hun probleem", klonk het nog. Lavrov voegde daar aan toe dat Washington "er niet toe komt om rustig en professioneel te werken" over veel onderwerpen.