Rusland beperkt opnieuw gasleveringen aan Italië en Oostenrijk

De Russische gasproducent Gazprom gaat de gasleveringen naar Italië en Oostenrijk opnieuw beperken. Dat melden het Italiaanse energiebedrijf Eni en het Oostenrijkse OMV. In Italië wordt de toevoer met nog eens een derde verminderd, in Oostenrijk gaat het vandaag om een daling met 70 procent.

De Russische gasleveringen naar Europa zijn in dalende lijn sinds er sancties werden opgelegd tegen Rusland voor de inval in Oekraïne. Gazprom heeft de levering naar verschillende Europese landen die weigeren in roebels te betalen opgeschort.

In Italië wordt vandaag naar verwachting 21 miljoen kubieke meter gas geleverd, in plaats van de gebruikelijke 32 miljoen. Een deel van het Russische gas naar Italië wordt via de Nord Stream 1-pijplijn vervoerd, die sinds vandaag stilgelegd is voor onderhoudswerken. Het grootste deel passeert echter langs Oekraïne, via de TAG-pijpleiding en komt aan in Tarvisio, in het noorden van het land.

Onafhankelijk

Italië wil onafhankelijk worden van Russisch gas en is er al in geslaagd om het aandeel geïmporteerd gas uit Rusland te verminderen van 40 naar 25 procent per jaar. De regering heeft nieuwe overeenkomsten gesloten met onder meer Azerbeidzjan, Qatar en Algerije.

Optimisme

De gaspijpleiding Nord Stream 1 ligt sinds vandaag stil voor onderhoudswerken. Gisteren meldde Canada dat het beslist had om een herstelde turbine van de pijpleiding terug te sturen naar Duitsland, nadat Oekraïne gevraagd had om dat niet te doen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei vrijdag nog dat de capaciteit van de pijplijn opnieuw zou worden opgetrokken indien de herstelde turbine geleverd zou worden.

Het Canadese nieuws zorgt dan ook voor optimisme in Europa en voor een daling van de gasprijzen. Op de Nederlandse termijnmarkt, de maatstaf in Europa, lag de prijs rond de middag 2,7 procent lager, op 170,41 euro per megawattuur.