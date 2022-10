Rusland benoemt nieuwe generaal om Oekraïne-offensief te leiden: "Hij is een controversieel figuur, zelfs naar Russische maatstaven”

PORTRET. Oekraïne valt nu ook in het noorden aan. Wie is de generaal die de Russen helemaal gek maakt?

De Russen weten niet meer waar hun troepen eerst te sturen. Valeriy Zaloezjny maakt hen gek. Hij is de eerste Oekraïense opperbevelhebber die nooit diende onder de Sovjets. En hij is zo populair dat president Zelensky jaloers wordt. Of is dat flauwe propaganda?

7 september