Rusland benoemt nieuwe generaal om Oekraïne-offensief te leiden: “Een controversieel figuur, zelfs naar Russische maatstaven”

Het Russische leger heeft zaterdag aangekondigd dat een nieuwe bevelhebber aan het hoofd komt van de zogenaamde "speciale militaire operatie" in Oekraïne. De voorbije dagen en weken leden de Russische strijdkrachten een reeks grote tegenslagen op het terrein. Vanuit de top van het regime kwam er steeds meer ontevredenheid naar buiten over het verloop van de oorlog. Het is eerder zeldzaam dat Moskou zo'n beslissing publiek maakt.

Nieuw bevelhebber is de 55-jarige generaal Sergej Soerovikin, een veteraan van de burgeroorlog in Tadzjikistan in de jaren 90 en de tweede Tsjetsjeense oorlog. Sergei Surovikin kwam enkele maanden geleden al aan het hoofd te staan van de Russische troepen die zich in het zuiden van Oekraïne bevonden. Nu klimt hij dus een trapje omhoog op de militaire ladder. Deze promotie heeft hij te danken aan zijn “harde bewind” en “de vooruitgang die hij al boekte in het zuiden van de Donbas”, aldus Russische bronnen.

De vijftiger liet zijn harde aanpak al eerder gelden in het Syrische conflict, toen hij daar de langstzittende Russische bevelhebber was. Hij zou volgens bronnen “zeer controversiële tactieken” hebben gebruikt in de strijd tegen Syrische rebellen. “Hij is in zijn geheel een controversieel figuur, zelfs naar de maatstaven van Russische generaals”, lieten experts verstaan. “De carrière van Soerovikin wordt al meer dan 30 jaar gekenmerkt door beschuldigingen van corruptie en wreedheid”, schrijft de Britse inlichtingendienst in een recent rapport.

Symbolische keuze

Tijdens de staatsgreep van 1991 leidde Soerovikin, toen kapitein, een gewapende divisie door barricades van pro-democratische demonstranten. Drie mannen werden gedood in het gevecht, waaronder een die werd verpletterd. “Het is zeer symbolisch dat Sergei Surovikin, de enige officier die in augustus 1991 opdracht gaf om op revolutionairen te schieten en daarbij daadwerkelijk drie mensen doodde, nu de leiding heeft over deze laatste wanhopige poging om de Sovjet-Unie te herstellen,” schreef Grigory Yudin, een Russische politicoloog en socioloog.

Onder de Russen die de benoeming van Soerovikin toejuichten, was Yevgeny Prigozhin, de beruchte oprichter van het particuliere militaire bedrijf Wagner en een uitgesproken criticus van de militaire leiding. “Soerovikin is de meest capabele commandant in het Russische leger”, zei Prigozjin volgens een verklaring, “Hij is een legendarische figuur, hij is geboren om zijn moederland trouw te dienen. Toen hij in 1991 een bevel kreeg, was Soerovikin de officier die zonder aarzelen in zijn tank stapte en naar voren ging om zijn land te redden”.

De naam van zijn voorganger werd nooit officieel bekendgemaakt, maar volgens Russische media was dat Aleksandr Dvornikov.

Bekijk ook: Wie was zijn voorganger? Generaal Dvornikov al twee weken niet meer gezien