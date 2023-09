Rusland bedekt vliegtuigen met autobanden om ze “te beschermen tegen Oekraïense drones”

Belgische expert met de billen bloot tijdens live interview op Franse tv: “Moraal van het verhaal: altijd een broek aandoen”

Niet alleen bij ons is het deze week uitzonderlijk warm. Ook Frankrijk en verschillende andere Europese landen gingen de afgelopen dagen gebukt onder uitzonderlijke temperaturen voor deze tijd van het jaar. Een klimaatexpert die tijdens een live nieuwsuitzending werd geïnterviewd over de klimatologische omstandigheden, had zich vestimentair aangepast aan de hitte. Dat werd pijnlijk duidelijk toen zijn telefoon plots onder tafel viel tijdens het gesprek.