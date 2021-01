Rusland arresteert vijf medewerkers van Navalny

Navalny zit nog tot zeker half februari in de gevangenis. Hij werd zaterdag opgepakt toen hij na maanden weer terugkeerde in Rusland. De oppositieleider was in Duitsland nadat hij was vergiftigd in augustus vorig jaar. Hij is opgepakt omdat hij volgens justitie niet aan de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke vrijlating heeft voldaan door zich niet tweemaandelijks bij de gevangenis te melden.