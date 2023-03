Rus tekent doodvonnis als hij zichzelf filmt in schuilplaats en drone daarna op verkenning stuurt naar Oekraïense linies

KIJK. Oekraïense wint tennistoer­nooi, barst in tranen uit en weigert hand aan Russische opponente

Marta Kostyuk (20) heeft het Amerikaanse tennistoernooi van Austin, Texas gewonnen. De Oekraïense won in twee sets (6-3, 7-5) van de Russische Varvara Gracheva. Kostyuk valt na het matchpunt emotioneel op de grond en laat haar tranen de vrije loop. Een handshake achteraf tussen beide vrouwen zat er duidelijk niet in (zie video boven). Of hoe de oorlog zich ook op het tennisveld voortzet.