Rus schiet medesoldaten neer in Oekraïne, beweert Kiev: “Hij riep: ‘ik ga jullie vermoorden, klootzakken!’”

De Oekraïense militaire inlichtingendienst deelde het opmerkelijke telefoongesprek afgelopen vrijdag op Telegram. “Hey, waarom heb je me gisteren niet gebeld?”, vraagt de eerste soldaat. “Verdomme, gisterenavond was zo leuk. Die kerel van de twaalfde brigade was buiten zinnen en begon ons neer te schieten”, vertelt de tweede. “Hij riep: ‘ik ga jullie vermoorden, klootzakken!’. Onze jongens hebben hem uiteindelijk doodgeschoten en ik moest zijn lichaam dragen”, gaat hij verder. Meer details over de schietpartij geeft de soldaat niet.

Volgens de inlichtingendienst toont het incident aan dat de psychologische toestand van de Russische soldaten “kritiek” is. Het bericht over de vermeende schietpartij volgt dan ook op talloze andere meldingen van Russische militairen die de barre omstandigheden aan de Oekraïense frontlinies beschrijven.

Het is niet de eerste keer dat een Russische rekruut of soldaat door het lint gaat. In september opende een 25-jarige man nog het vuur in een Siberisch mobilisatiecentrum. De Rus zou boos geweest zijn omdat zijn beste vriend was opgeroepen om in Oekraïne te gaan vechten.