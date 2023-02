Rus die pronkte met schedel gedode Oekraïner sterft in ziekenhuis nadat hij door hoofd geschoten werd

Mangoesjev werd in de nacht van vrijdag op zaterdag van dichtbij neergekogeld, waarna hij zwaargewond naar een medisch centrum in de oostelijke stad Kadijivka (Loehansk) gevoerd werd. Collega Boris Rozhkin zette foto’s van de zieltogende strijder op Telegram en daarop was te zien dat hij er slecht aan toe was.

Volgens medestrijder Akim Apachev zou hij niet meer bij bewustzijn gekomen zijn. Dat vertelde hij vandaag aan het Russische staatspersagentschap RIA Novosti.

Coma

“Gisteren bezocht ik Igor in het ziekenhuis, samen met zijn vrouw Tatyana. De dokters zeiden dat hij in een atonische coma lag. Dat is de laatste fase van een coma, zo legden ze me uit. De kogel was ver doorgedrongen in zijn lichaam en kwam vast te zitten in het midden van zijn hersenen”, zei hij.

Volgens de echtgenote van Mangoesjev wijst alles erop dat haar man - een ultranationalist - geëxecuteerd is. In een video op Telegram vertelt ze dat het schot volgens de artsen van dichtbij door het achterhoofd van haar man werd afgevuurd en dat de kogel van boven naar beneden door zijn hersenen ging. Ze eist dat het Russische ministerie van Defensie een onderzoek instelt, want dat is tot nu toe niet gebeurd.

