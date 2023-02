Rus die pronkte met schedel gedode Oekraïner nu zelf door het hoofd geschoten: beelden tonen hem zieltogend in ziekenhuis

Een Rus die afgelopen zomer overal op sociale media te zien was in een video waarin hij met de schedel van een gedode Oekraïner pronkte , is nu zelf door het hoofd geschoten. Dat heeft de Oekraïense journalist Dennys Kazansky gemeld op zijn Telegram-kanaal. Kazansky deelde ook beelden waarop een zieltogende Igor Mangoesjev (36) te zien is in een ziekenhuisbed.

“Wij leven nog en deze kerel is al dood. Laat hem branden in de hel. We zullen wel een beker van zijn schedel maken.” Met die woorden stak Mangoesjev in het filmpje vorig jaar een schedel in de lucht, die volgens hem toebehoorde aan een Oekraïense soldaat die stierf bij de belegering van de Azovstal-fabriek in Marioepol.

Tegelijk riep hij op om Oekraïne te “de-Oekraïniseren”. “Al wie het idee belichaamt, moet worden omgebracht”, klonk zijn pleidooi voor een regelrechte genocide.

Onderspit

Het was bij gevechten in Oekraïne dat Mangoesjev - een Russisch legerkapitein - nu zelf het onderspit moest delven. Zijn collega Boris Rozhkin vertelt op berichtenkanaal Telegram dat de man gisterochtend om 0.30 uur met een schotwonde aan het hoofd naar een centrum voor neurochirurgie in de oostelijke stad Kadijivka (Loehansk) gebracht werd. “De kogel was vermoedelijk een 9mm en kwam uit een wapen met een korte loop”, zegt hij nog. “Hij is van dichtbij afgeschoten (wat mogelijk op een executie kan wijzen, red.).”

Volgens Rozhkin worden de omstandigheden van het incident onderzocht. “Volgens de artsen is de toestand van Mangoesjev op dit moment stabiel en ernstig, maar het ziet er niet goed uit.”

Beelden van Mangoesjev in het ziekenhuis laten zien dat hij er inderdaad slecht aan toe is. Ze tonen hem aan een machine, met een omzwachteld hoofd op een bebloed hoofdkussen.

Een medisch beeld van de kogel in het hoofd van Mangoesjev.

Volgens de Britse politicoloog en Rusland-kenner Mark Galeotti was Mangoesjev een goede bekende van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin, voor wie hij werkte als spindokter. “Alles wijst inderdaad op een executie. Dit kan een waarschuwing zijn aan het adres van Prigozjin of een teken dat zijn rivalen vinden dat Prigozjin (na het bloedbad bij Soledar, red.) voldoende verzwakt is om tegen hem in te gaan.”