Ruimtebedrijf van Jeff Bezos stuurt voor de vijfde keer mensen de ruimte in

Franse man in kritieke toestand nadat twee overval­lers hem in Seine gooien

In Parijs is een man donderdagavond zwaargewond geraakt nadat hij door twee overvallers in de Seine was gegooid. Het 28-jarige slachtoffer is in kritieke toestand en vecht nu voor zijn leven, zo schrijft de Franse krant ‘ActuParis’.

3 juni