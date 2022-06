Ruime meerderheid Denen wil aansluiting bij Europees defensiebeleid

Denemarken hield vandaag een referendum over de vraag of het land zich moet aansluiten bij de defensiesamenwerking in de EU. Het land is de enige lidstaat die een zogenaamde opt-out voor defensie heeft. Dat heeft onder meer tot gevolg dat Kopenhagen niet kan deelnemen aan Europese militaire missies of de ontwikkeling van wapensystemen.

Volgens de prognoses van DR en TV2 wil respectievelijk 69,1 en 66,6 procent van de kiezers die nationale uitzonderingspositie afschaffen en deelnemen aan de defensiesamenwerking binnen de EU. Respectievelijk 30,9 en 33,4 procent zou willen vasthouden aan de opt-out. In de loop van de avond worden voorlopige officiële resultaten verwacht.

De Deense regering had het referendum uitgeschreven na de Russische invasie in Oekraïne en de veranderende veiligheidssituatie in Europa. Premier Mette Frederiksen had haar 4,3 miljoen stemgerechtigde landgenoten ook aangeraden om voor een aansluiting bij het Europese defensiebeleid te kiezen.

Het zou alvast de eerste keer zijn dat de Denen per referendum een opt-out opgeven. In 2000 stemden de Denen nog tegen de invoering van de euro en in 2015 tegen de afschaffing van de opt-out voor de Europese politie- en justitiesamenwerking.

Denemarken bedong in 1992 opt-outs op een aantal Europese beleidsdomeinen nadat de Deense kiezers in een referendum het verdrag van Maastricht hadden getorpedeerd. De instemming met een opt-outs voor Kopenhagen maakte een jaar later de weg vrij voor de ratificatie van het belangrijke Europese verdrag.

Volledig scherm De Deense premier Mette Frederiksen. © via REUTERS

