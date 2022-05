Ruim vijftig migranten die Kanaal wilden oversteken gered voor Franse kust

Amnesty: staat van beleg in Oost-Con­go moet afwijkende meningen zwijgen opleggen

De staat van beleg die intussen al meer dan een jaar geldt in de twee Oost-Congolese provincies Noord-Kivu en Ituri moet vooral afwijkende meningen de kop indrukken. Dat besluit mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw rapport. In de officiële lezing door Kinshasa kwam de staat van beleg er in de strijd tegen de talrijke rebellengroepen in Oost-Congo, maar de realiteit is dat het aantal burgerslachtoffers door gewapende groepen het voorbije jaar is verdubbeld.

