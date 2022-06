Ruim verlies in voorverkiezingen voor Republikein die voor afzetting Trump stemde

Doorbraak in strengere Amerikaan­se wapenwet? “Belang­rijk­ste beperkin­gen sinds jaren 90 op komst”

Een groep Amerikaanse senatoren van beide partijen heeft een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe wetgeving die bescheiden nieuwe wapenbeperkingen combineert met aanzienlijke nieuwe investeringen in de geestelijke gezondheidszorg en schoolbeveiliging. De deal wordt later zondag bekendgemaakt en belooft “de belangrijkste nieuwe federale vuurwapenbeperkingen sinds de jaren negentig”, meldt The Washington Post.

12 juni